Monaco: Pellegri si opera per la pubalgia

5 marzo 2018

L'avventura di Pietro Pellegri al Monaco non è iniziata nel migliori dei modi. L'attaccante classe 2001 pagato 25 milioni al Genoa si è fermato per la pubalgia. Il club monegasco ha così deciso di sottoporre a un'operazione il baby bomber che dovrà stare ai box almeno sei settimane. Potrà tornare al cento per cento per il finale di stagione. Pellegri, in poco più di un mese, ha giocato solo 4' in Ligue 1 e ha collezionato qualche panchina.