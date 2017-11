MLS: una punizione di Giovinco avvicina Toronto alla finale

31 ottobre 2017

Sebastian Giovinco non finisce di incantare la MLS e Toronto si ritrova a un passo dalla finale di Eastern Conference. Grazie a una punizione magistrale della Formica Atomica al 27' della ripresa, la franchigia canadese passa 2-1 a New York contro i Red Bulls e mette un piede e mezzo in finale. Di Vazquez e Royer (su rigore per i padroni di casa) le altre due reti. Il match di ritorno si disputerà il 5 novembre.