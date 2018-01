Mls, ufficiale: dal 2020 ci sarà la franchigia di Beckham a Miami

30 gennaio 2018

Beckham, che nella Mls ha giocato a Los Angeles, diventa il primo ad essere stato nella lega prima come calciatore e adesso come proprietario di un club. Ora dovrà decidere il nome del team e i colori. Nella città della Florida c'è già un'altra squadra, il Miami FC che nel 2017 ha giocato nella Nasl allenato da Alessandro Nesta e di cui è comproprietario Paolo Maldini. Nella stagione finita da poco, è stato eliminato dai New York Cosmos nelle semifinali dei playoff, dopo aver vinto la stagione regolare.



"È stato un viaggio lungo e complicato e ci sono stati momenti in cui stavo per mollare tutto. Ma se sono arrivato dal Real Madrid ai Galaxy, in una Lega che era ancora in via di sviluppo, è solo perché avevo intravisto le sue potenzialità e la passione della gente per questo sport". Così David Beckham ha parlato, come comproprietario di una 'franchigia', che sarà la 25esima della lega.