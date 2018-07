Mls, la prima tripletta di Ibrahimovic vale la vittoria contro Orlando City

30/07/2018

Prima tripletta per Zlatan Ibrahimovic negli Usa. Los Angeles è andata sotto dopo 18' per mano di Higuita, poi Dos Santos ha pareggiato i conti al 39' su assist di Ibra, ma solo cinque minuti dopo l'ex laziale Ciani (44') ha restituito il vantaggio all'Orlando con un autogol. In 17 partite giocate nella Major League Soccer, lo svedese ha segnato 15 gol con la maglia dei Galaxy, di cui gli ultimi tre regalati nella sfida contro Orlando City.

Nel secondo tempo Zlatan si scatena e diventa decisivo. La prima rete arriva dopo due minuti dall'inizio: al 47' di testa su un cross da sinistra per il 2-2. Il 36enne svedese esulta ma al 54' Dwyer segna il 2-3 per l'Orlando in una gara che sembra sempre più difficile. L'ex stella di Milan e Inter inventa due magie ed è di nuovo Ibracadabra: al 67' si lancia in tuffo su assist di Kamara, poi al 71' stoppa di petto la respinta di un difensore e incrocia con un destro potente. È 4-3, Ibra si toglie la maglia e si porta il pallone a casa, sistemandosi secondo nella classifica cannonieri dietro Josef Martinez, ex Torino.

Grazie a questo successo, i Galaxy sono terzi nella Western Conference, ovvero il gruppo Ovest del campionato statunitense.