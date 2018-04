MLS, Kakà non rinnova con Orlando

11 ottobre 2017

La MLS potrebbe perdere un'altra stella. Dopo l'addio di Pirlo , che a dicembre concluderà la sua avventura negli Usa, Kakà ha infatti annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza con Orlando. L'impressione è che il brasiliano non abbia intenzione di ritirarsi, ma ancora non si possono escludere colpi di scena. " Sento il bisogno di nuove sfide ", ha spiegato il 35enne Ricardo in conferenza stampa, lasciando intuire di voler continuare a giocare a calcio.

"In questi due mesi ho pensato molto e la mia decisione finale è di non rinnovare il contratto con Orlando City - ha dichiarato l'ex rossonero -. Il mio ciclo in questo club terminerà alla fine di questa stagione". "Ringrazio tutti coloro che sono parte di questo progetto, di cui sono stato un pezzo in questi tre anni", ha aggiunto. Poi le parole che sembrano escludere la voglia di appendere le scarpe al chiodo: "L'annuncio di oggi è per questo e solo per questo. La mia decisione adesso è solo di non rinnovare il contratto".