Mls, Kakà espulso col VAR: ma era uno scherzo

13 agosto 2017

I detrattori del VAR gongoleranno, ci scommettiamo. D'altronde, quello che è successo in MLS nel recupero di New York Red Bulls-Orlando City è stato davvero surreale. Parapiglia finale, l'arbitro attende la fine della rissa e poi va a bordocampo a consultare il monitor (da quest'anno in fase sperimentale è stato introdotto il Video Assistant Referee anche in MLS). Il direttore di gara Gonzales ha visionato quanto accaduto, poi dopo circa un minuto è tornato sul campo, ammonendo un giocatore di New York ed espellendo proprio Kakà. Tra lo sgomento generale, perché il brasiliano non si era macchiato di un'aggressione, anzi.



Kakà durante la rissa, senza perdere il sorriso, aveva messo le mani in faccia a Collin, dei Red Bulls, per scherzo. Un gesto per niente violento, ma affettuoso: i due erano ex compagni di squadra e si conoscono molto bene. Infatti, dalle immagini viste anche dall'arbitro si nota che sia Kakà che Collin ridono mentre il brasiliano lo arpiona da dietro, per gioco. Nulla da fare: sia Kakà che Collin hanno provato a spiegare al direttore di gara che si trattava di una goliardata, nulla di violento, ma la decisione ormai era presa.