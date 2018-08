MLS: Ibra si rifiuta di giocare sul sintetico e i Galaxy affondano

19/08/2018

Per non sollecitare articolazioni e legamenti dopo la lesione al crociato subito nell'aprile 2017, Zlatan Ibrahimovic non è sceso in campo sul sintetico di Seattle e i suoi Los Angeles Galaxy sono stati travolti 5-0 dai Sounders. "Penso sia una vergogna giocare su un campo sintetico" aveva tuonato lo svedese qualche giorno fa. La vittoria in casa Galaxy manca da 4 partite e ora i playoff sono a rischio.