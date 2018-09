MLS: Ibra-show, il sogno playoff è ancora vivo

30/09/2018

I Los Angeles Galaxy sono ancora in corsa per un posto nei playoff di MLS e per questo devono ringraziare Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è stato il grande protagonista del 3-0 ai Vancouver Whitecaps, con una doppietta e un rigore procurato. Un risultato che permette ai Galaxy di portarsi a un solo punto dal sesto posto occupato dal Real Salt Lake, che però ha una gara in meno, quando mancano tre giornate alla fine della regular season.

Dopo lo scoppola (3-5) rimediata contro il Toronto di Giovinco, i Galaxy hanno rialzato la testa con un doppio 3-0 nelle ultime due uscite, risultati che tengono ancora viva la speranza di approdare alla post-season. Merito soprattutto del talento e dei gol di Zlatan Ibrahimovic che, con la doppietta a Vancouver, ha raggiunto quota 20.



Per qualificarsi per i playoff, i Galaxy non hanno scelta: vincere le ultime tre partite e sperare in un paio di passi falsi del Real Salt Lake. La prossima sfida in programma il 6 ottobre contro lo Sporting Kansas City, seconda forza della Western Conference, è la più complicata e decisiva, mentre non ci dovrebbero essere problemi contro i Minnesota United (21 ottobre) e gli Houston Dynamo, praticamente tagliati fuori dalla corsa playoff.