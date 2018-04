Mls, Ibra dopo l'esordio: "I tifosi volevano un po' di Zlatan, gliel'ho dato"

1 aprile 2018

Tutto ciò che fa e dice Zlatan Ibrahimovic è l'antitesi della normalità e della banalità: il suo esordio con i Los Angeles Galaxy nel derby di Mls contro il Los Angeles Football Club ha mandato in delirio i nuovi tifosi grazie al pallonetto vincente da 40 metri: "Ho dato loro un po' di Zlatan" ha commentato lo svedese. "E' la mia storia, quando vado in una nuova squadra, segno sempre nella prima partita. Non volevo che questa fosse un'eccezione".