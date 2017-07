Mls, Giovinco stende Pirlo: doppietta e numeri record

31 luglio 2017

Sebastian Giovinco non si ferma più. O meglio, non c'è nessuno che riesca a fermarlo. Contro il New York City Fc del maestro Pirlo, l'ex Juve ha scritto una nuova pagina del Toronto e del calcio nordamericano. Il 4-0 finale ha la sua firma con una doppietta (destro da fuori e punizione pennellata) che lo ha portato a quota 11 gol stagionali e 50 nelle 78 partite di regular season disputate da quando si è trasferito in Mls, due anni e mezzo fa. Niente male per una "Formica Atomica".