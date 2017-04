Mls, debutto con gol per Schweinsteiger

2 aprile 2017

Sono bastati 17 minuti a Bastian Schweinsteiger per rompere il ghiacico e segnare la sua prima rete in Mls. Al debutto con i Chicago Fire, il tedesco ex Bayern e United ha firmato il gol che ha aperto le marcature nel 2-2 finale contro i Montreal Impact. Per i canadesi a segno anche il nostro Matteo Mancosu.