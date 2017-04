Missione compiuta per Benitez: promosso in Premier

25 aprile 2017

Missione compiuta per Rafa Benitez. Il Newcastle, dopo un anno in Championship, è subito risalito in Premier League. I Magpies hanno raggiunto la promozione grazie al successo per 4-1 contro il Preston North End: i bianconeri si sono così aggiudicati il secondo posto in campionato dietro il Brighton. Decisiva la doppietta di Perez e le reti di Atsu e Ritchie. Una bella rivincita per l'ex allenatore di Inter e Napoli che ha riportato i Magpies in alto dopo la retrocessione dello scorso anno.