Milan, il ds del Villarreal su Bacca: "Ha il gol nel sangue. Riscatto? Vedremo"

7 novembre 2017

"Siamo contenti di lui, sta segnando molto. Il campionato in Spagna non è semplice, ma sta dando molto alla squadra" ha detto il ds che non ha voluto esprimersi sui paragoni con gli attuali attaccanti rossoneri Kalinic e André Silva: "Sono profili di calciatori differenti. Carlos Bacca è un attaccante che ha il gol nel sangue, segna sempre". Bacca resta di proprietà del Milan e sul futuro Balaguer non si sbilancia: "Vedremo a fine stagione. Per ora siamo concentrati sul presente e Bacca sta facendo molto bene e sta segnando molti gol".