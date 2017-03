Mexes compie 35 anni: spunta una "barba viola"

30 marzo 2017

Da quando non ha rinnovato col Milan, Philippe Mexes è senza squadra, ma la cosa non sembra turbarlo molto. Anzi. In occasione del suo 35mo compleanno, il difensore francese, ormai prossimo al ritiro, ha deciso infatti di "festeggiare" a suo modo su Instagram, postando un selfie che lo ritrae con un'insolita finta barba viola. L'ennesimo look stravagante di una carriera fatta di lampi di genio ed eccessi.