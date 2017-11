Messico, super gol di Honda: dribbla mezza squadra

10 novembre 2017

Keisuke Honda è rinato in Messico. L'ex numero 10 del Milan oggi gioca con la maglia del Pachuca e i mugugni che lo hanno accompagnato nell'avventura in rossonero hanno lasciato spazio all'apprezzamento dei tifosi messicani. Tre gol in undici presenze, ma è in Coppa del Messico che il nipponico si è inventato un gol contro il Tijuana che ha fatto il giro del mondo, forse uno dei più belli fatti in carriera. Uno slalom partendo da centrocampo e saltando praticamente mezza squadra avversaria.