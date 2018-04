Messi, Suarez e il "giallo" della folle cena a Ibiza

18 giugno 2017

Il "giallo" dello scontrino si abbatte su Leo Messi e Luis Suarez: i due campioni del Barcellona hanno trascorso una serata con le rispettive compagne in un locale di Ibiza (con loro anche Cesc Fabregas). Ma i tre sono finiti al centro delle discussioni quando la pagina Instagram "Juezcentral" ha diffuso la foto di uno scontrino che riportava una spesa totale di 37mila euro. Cifra che sarebbe stata spesa dai tre giocatori durante la loro serata e che comprende l'acquisto di 27 pizze, sette hamburger e 41 bottiglie di champagne. Il post in questione, poi rimosso, ha ricevuto anche la risposta diretta di Messi che, in spagnolo, ha commentato: "Che bel modo di inventare str..., che modo di mentire. E la cosa bella è che la gente ci crede".