Messi storico contro l'Alaves: suo il gol numero 6000 del Barça nella Liga

18/08/2018

La partita rispetta le previsioni della vigilia e i blaugrana danno il via da subito a un attacco costante per novanta minuti giocati a senso unico. Il primo a provarci è Messi, ma il diagonale termina di poco al lato. Jordi Alba centra l’esterno della rete e Suarez manca l’appuntamento con il pallone fallendo una ghiotta occasione quando il cronometro non è ancora arrivato al primo quarto d’ora. L’Alaves si rende pericoloso con Sobrino, ma Piquè sventa la minaccia anticipando l’attaccante al momento del tiro. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo gli ospiti sembrano poter crollare da un momento all’altro, ma prima Maripan salva tutto rubando il tempo a Sergi Roberto, poi la punizione velenosa di Messi si stampa sulla traversa, infine Dembelè e Suarez mancano l’appuntamento con la rete per gli interventi provvidenziali di Pacheco e ancora Maripan. L’Alaves resta alle corde e incassa, il Barcellona non riesce a trovare il colpo decisivo.



La ripresa si apre con Coutinho in campo e con lo stesso canovaccio: serve nuovamente un super Pacheco per evitare la rete immediata di Jordi Alba. Ter Stegen si esibisce in un’uscita di pura classe bloccando un contropiede degli ospiti e strappando applausi, poi riparte l’assedio con Suarez che ci prova di destro senza fortuna. Ci pensa Messi però a sbloccare il risultato poco dopo: è il 64’ quando la Pulce argentina si incarica della battuta di un calcio di punizione dal limite, la barriera devia leggermente mettendo fuori causa il portiere e i blaugrana trovano il vantaggio. L’Alaves rischia di affondare ed è ancora Messi a rendersi protagonista nell’azione seguente, ma la conclusione si stampa sul palo quando il raddoppio sembrava oramai cosa fatta. Uno squillo di Maripan prova a riportare in partita l’Alaves, ma all’82’ il Barcellona chiude i giochi: Rakitic serve Coutinho, l’ex Liverpool di destro non sbaglia e mette in ghiaccio la partita. Nel finale Messi sfiora la doppietta con un rasoterra respinto da Pacheco, poi la trova a tempo oramai scaduto con una conclusione che si spegne nell’angolino. Al 92’ arriva il 3-0 finale.