Messi show: tunnel incredibile a un giornalista

18/08/2018

Col pallone tra i piedi Messi fa miracoli. L'ha dimostrato tante volte in Liga, in Champions e con la maglia dell'Argentina. Ma è soprattutto in allenamento che può Leo esaltarsi, provando numeri da giocoliere e mostrando il meglio del repertorio.Come è accaduto di recente con un giornalista durante un collegamento tv dal campo. La Pulce calcia il pallone e fa un tunnel al reporter dall'altra parte del campo. Un colpo talmente assurdo da sembrare un fake...