Messi nei guai: accusato di riciclaggio in Argentina

03/11/2018

Non c'è pace per le grandi stelle del calcio mondiale. Alla lista dei giocatori con qualche grattacapo da sbrigare negli ultimi tempi si aggiunge Lionel Messi , accusato dall pubblico ministero argentino Pablo Turano di riciclaggio nella fondazione che porta il suo nome. Nel mirino è finito anche il padre della "Pulce", Jorge Horacio, indagato per le donazioni che la stessa fondazione Messi ha ricevuto in Argentina.

A far partire le indagini è stato un ex collaboratore della Fondazione Leo Messi, che ha parlato di strane manovre sul denaro ricevuto e non utilizzato per progetti sociali, come invece sarebbe previsto dallo statuto. Subito respinte le accuse da parte dell'entourage di Messi: "La denuncia è priva di ogni fondamento".