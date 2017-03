Messi, il Barcellona ti copre d'oro: pronto un rinnovo da 40 milioni

13 marzo 2017

Altro che giocatore finito, come lo aveva definito l'ex ct della Francia Raymond Domenech dopo la rimonta sul Psg: Leo Messi sta per essere ricoperto d'oro dal Barcellona . Il club catalano è pronto a rinnovare il contratto della Pulce, in scadenza nel 2018 , e ad allontanare tutte le voci di mercato. Secondo il Mundo Deportivo, l'argentino guadagnerà 40 milioni di euro a stagione diventando così il calciatore più pagato di sempre in Europa.

Si mettano l'anima in pace Manchester City, Paris St. Germain e Inter. E tutti coloro che hanno immaginato o sognato il futuro di Messi lontano dalla Rambla. Tra il fenomeno argentino e il Barcellona c'è un rapporto speciale, come sottolineato anche recentemente dal direttore sportivo Braida ("Leo è praticamente sposato col Barça" aveva detto) e il club è pronto a dimostrarlo con i fatti: come scrivono in Spagna, infatti, i catalani sono pronti a offrire al numero 10 un rinnovo di contratto da favola, a cifre senza precedenti: 40 milioni di euro annui.



Se tutto ciò fosse vero, Messi aggiungerebbe un nuovo personalissimo record alla sua stellare carriera divenendo il più pagato in assoluto nel panorama calcistico europeo. Carlo Tevez, ad esempio, per intascarsi una cifra simile ha dovuto preparare i bagagli e sbarcare nell'ancora poco competitivo campionato cinese. Messi, invece, per la rassegnazione di tutti i suoi estimatori, da Guardiola che sogna di portarlo in Premier ai cinesi di Suning se mai ci avessero fatto anche solo un lontano pensiero, sembra destinato a restare nel club che lo ho lanciato, cresciuto e con il quale ha vinto tutto e riscritto la storia del calcio. Un rinnovo mai visto, per continuare il sodalizio e continuare a scrivere pagine indimenticabili di footbool.