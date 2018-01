Messi cancella Neymar: "Senza di lui abbiamo più equilibrio"

27 gennaio 2018

"La partenza di Neymar ha significato un cambiamento nel nostro modo di giocare. Abbiamo perso diverse potenzialità offensive, ma ci ha aiutato nella fase difensiva. Al momento siamo ben organizzati a centrocampo, abbiamo più equilibrio e questo ci rende più forti in difesa". Così Leo Messi, in un'intervista al magazine World soccer.



Nell'intervista, l'asso l'argentino elogia anche Samuel Umtiti: "Si allena mentre gioca, dà tutto in campo. Fuori dal campo è una persona eccellente. Non lo conoscevo ma, vedendo come si allena, non mi sorprende quello che fa in partita". Messi ha anche parlato del Real Madrid e della sua crisi: "È un fattore temporaneo. Non è la prima volta che accade a Madrid. Alla fine lotterà per tutti gli obiettivi".



"Ronaldo? Non so se siamo amici, l'amicizia è qualcosa che si costruisce nel tempo. Non abbiamo relazioni, perché ci vediamo solo nelle cerimonie di premiazione. Chi vincerà la Champions? Manchester City e PSG sono i migliori, ma non dimentico Bayern Monaco e Real Madrid".