Mbappé, in Francia sono sicuri: va al Psg per 180 milioni

24 agosto 2017

La folle estate del Psg non finisce mai. I parigini, infatti, avrebbero trovato l'accordo per assicurarsi un altro pezzo pregiato del mercato: Kylian Mbappé. Secondo i quotidiani L'Equipe e Le Parisien, il club dello sceicco Al Khelaifi sarebbe pronto a spendere 180 milioni per l'attaccante 18enne del Monaco. Ai monegaschi andrebbero 150 milioni in contanti più una contropartita tra Draxler, Lucas Moura e Pastore.