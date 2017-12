Mbappé: "Ho preferito il Psg al Real Madrid"

27 dicembre 2017

"Ho detto no al Real Madrid per Parigi", così Kylian Mbappé è tornato sul suo trasferimento in estate dal Monaco al Psg. Il talento francese, in un'intervista a Marca, ha spiegato la scelta di giocare con Neymar: "È la squadra della mia città. Il brasiliano vale Cristiano Ronaldo e gioca per la squadra". A febbraio in Champions ci sarà la supersfida con i Blancos: "Andiamo al Bernabeu per mandare un messaggio al mondo".