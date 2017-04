Mbappè, l'agente snobba l'Italia: "Se lo possono permettere 4 club al mondo"

27 aprile 2017

"Ci sono solo quattro club al mondo che si possono permettere di comprarlo in questo momento: Barcellona, Real Madrid, Manchester City e Manchester United": è chiara la lista di Pascal Boisseau , agente di Kylian Mbappè , il talento del Monaco che sta facendo impazzire l'Europa. " Non sarebbe un bene per lui andare via quest’estate , non credo sia l’anno migliore per lasciare il club" ha detto il procuratore a L'Equipe.

I suoi gol, le sue giocate, la sua velocità, il suo talento e i suoi 18 anni hanno entusiasmato tutti. Mbappè è uno dei simboli del Monaco semifinalista di Champions, e prossimo avversario della Juve. Logico che dopo le sue prestazioni abbiano iniziato a scatenarsi le voci di mercato sul futuro dell'attaccante francese. Ma secondo l'agente, tra le poche certezze c'è il fatto che Mbappè non giocherà in Serie A. La sua personale lista dei club in grado di andare ad acquistare uno dei migliori talenti emergenti del Vecchio Continente, infatti, non comprende squadre del nostro campionato. Né la Juve in corsa per il Triplete né le milanesi in cerca di identità e slancio con le nuove proprietà cinesi.



A dire il vero non è nemmeno così sicuro che Mbappè lasci il Principato, anzi, secondo Boisseau, non sarebbe nemmeno la scelta giusta. "In questo momento sta volando, non c’è un giovane al suo livello in giro. Anche se l’anno prossimo dovesse fare una stagione meno buona, il Monaco avrebbe comunque offerte da almeno 100 milioni di euro" ha detto al quotidiano francese. Se e quando sarà addio, nel futuro del gioiellino 18enne sembrerebbero dunque esserci la Premier o la Liga.