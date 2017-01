Mason, frattura del cranio: è cosciente

23 gennaio 2017

Ryan Mason ha rischiato la vita dopo lo scontro con Gary Cahill. Il centrocampista dell'Hull City, uscito dal campo in barella e con l'ossigeno, è stato trasportato all'ospedale di St. Mary a Londra dove è stato operato d'urgenza per la frattura del cranio e il conseguente sanguinamento al cervello. Migliorano le condizioni dell'inglese che è cosciente e ha ricevuto la visità di suo padre e del capitano dell'Hull City.



Proprio i Tigers hanno fatto un comunicato per aggiornare i tifosi: "Il club può confermare che Ryan è stato visitato stamane al St Mary's Hospital dal capitano Michael Dawson, dal medico ufficiale Mark Walker, dal capo medico Rob Price e dal segretario del club Matt Wild. Ryan ha parlato dell'inciedente di ieri e continuerà ad essere monitorato nei prossimi giorni, quando il club continuerà in stretto contatto con Ryan, la sua famiglia e lo staff del St Mary's. Ryan e i suoi famigliari sono incredibilmente commossi dal supporto ricevuto e vorrebbero dire grazie a tutti coloro che hanno pubblicato commenti così positivi sui social media e sulla stampa nelle scorse 24 ore".