Maradona, subito show in Messico: “Malato per 14 anni, qui per rinascere”

11/09/2018

Dopo i siparietti di cui Maradona si è reso protagonista durante il Mondiale di Russia, tra cui un dito medio durante Argentina-Nigeria, l’ex Pibe de Oro ha deciso di rilanciarsi sul campo accettando la proposta dei Dorados di Sinaloa che lo hanno fortemente voluto in panchina per voltare pagina dopo un inizio di campionato difficile che li vede nei bassifondi della seconda serie messicana. Nella sua prima uscita pubblica da allenatore del club dei Dorados, Maradona è tornato a parlare anche dei suoi problemi con la droga: “"Voglio dare a questa squadra quello che ho perso quando ero malato - le sue parole davanti a circa 200 giornalisti -. Sono stato malato per 14 anni, ora voglio vedere il sole, voglio andare a letto la sera, non sono nemmeno mai andato a letto, non sapevo nemmeno cosa fosse un cuscino, è per questo che ho accettato offerta da Dorados". Una risposta netta anche per rispondere a chi sui social ha fatto strane insinuazioni sulla scelta della sua nuova destinazione: la regione di Sinaloa è infatti assai nota per il suo cartello di droga.



Maradona ha regalato anche risate nella sua prima uscita in Messico: al termine del primo allenamento con la squadra, il 57enne si è messo a cantare e a battere le mani insieme alla squadra per incitare il pubblico presente al centro sportivo come si vede nel video.