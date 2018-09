Maradona, nuovo show in Messico: vittoria e spettacolo in campo

18/09/2018

E’ cominciata come meglio non poteva l’avventura da allenatore in Messico di Diego Armando Maradona. Il suo Dorados di Sinaloa ha battuto per 4-1 in casa i Tapachula centrando la prima vittoria stagionale nella seconda serie messicana. Decisivo con una tripletta l’attaccante Vinicio Angulo sceso in campo proprio con il numero dieci, lo stesso che ha reso famooso nel mondo l’ex Pide de Oro. Maradona ha giocato la sua partita anche a bordocampo sin da prima del fischio d’inizio quando le telecamere lo hanno ripreso mentre cercava di intonare l’inno messicano. A dimostrazione del grande attaccamento dell’argentino alla squadra dei Dorados nonostante il suo approdo a Culiacan sia recentissimo.



Durante il match l’ex ct dell’Argentina ha incitato i suoi ed esultato in maniera vistosa in occasione dei gol che hanno permesso alla sua squadra di allontanarsi dai bassifondi della classifica. I tifosi messicani hanno apprezzato la sua grande partecipazione e lo hanno esaltato regalandogli cori e applausi: Maradona ha voluto ricambiare il grande affetto cantando e festeggiando sotto la curva come aveva già fatto in occasione della sua presentazione ai media che aveva fatto il giro del mondo.