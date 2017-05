Maradona: "Messi? Un peluche più che un calciatore"

9 maggio 2017

Maradona all'attacco di Messi . L'ex Pibe, intervistato da Olé , non ha risparmiato critiche al fuoriclasse del Barcellona arrivando addirittura a definirlo "peluche". Ecco il passaggio incriminato della sua chiacchierata con il quotidiano argentino: "Messi non è un tipo da aggredire - dice Maradona -. Quando l'ho guidato per un anno mi sembrava più un peluche che un calciatore". A sorpresa, poi, Diego sponsorizza il Papu Gomez : "Nell'Argentina non può mancare uno come lui".

Come non bastasse, Maradona critica anche la decisione di togliere la squalifica della Pulce con l'Argentina: "Sono contento come argentino - dice -, ma la decisione è incoerente. Leo una giornata in più la meritava, lo dico col cuore in mano”. Però “voglio chiarire che a Infantino non ho chiesto nulla, né Infantino ha a che vedere col tribunale sportivo”. Resta il tempo per parlare della morte del suo primo manager, Jorge Cyterszpiller, due giorni fa: “Non mi entra in testa si sia ucciso”. E infine: “Io non ho mai tradito, non dico 'morte ai traditori' come il Che Guevara, però devono pagare. Non perdono il tradimento, sono come il Che”.