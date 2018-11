Maradona, Buenos Aires gli dedica una statua di bronzo

01/11/2018

Una statua di bronzo per celebrare Diego Armando Maradona. Buenos Aires ha voluto omaggiare così il grande campione argentino svelando, il giorno dopo il suo 58° compleanno, l'opera che ritrae Maradona e che si trova nei pressi dello stadio dell'Argentinos Juniors dove nel 1976 esordì El Pibe de Oro. La statua, creata dallo scultore Jorge Martinez che ha definito l'ex calciatore "una pietra miliare per la storia dell'Argentina" e alta quasi tre metri, è la prima dedicata a Maradona ed è stata collocata vicino a una immagine del giocatore con la maglia del suo primo club. L'ex campione, che ora allena il club messicano di seconda categoria Dorados de Sinaloa, non ha però partecipato alla cerimonia in suo onore.