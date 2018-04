Mancini: "Zenit? Ci siamo visti e conosciuti, è una possibilità"

30 maggio 2017

Ma, per ora, nessun consiglio è stato chiesto a Spalletti, che lo Zenit lo ha allenato dal 2009 al 2014: "No, non ho chiesto niente. Al momento non c'è niente" ha risposto Mancini.



Il tecnico di Jesi ha parlato anche dell'addio alla Roma di Francesco Totti: "E' stato molto bello. I tifosi sono stati commoventi ed è giusto così per uno come lui che ha giocato tutta la vita con la stessa maglia. E' stata una bellissima festa per un grande campione come lui. Non mi sono commosso ma capisco tante persone che erano allo stadio e si sono commosse. Capisco anche la sua emozione perché non è semplice, poi lui sa cosa deve fare". Il fututo di Totti, per altro, è ancora tutto da decifrare: "Ognuno deve essere libero di smettere quando se la sente. Francesco è stato un giocatore straordinario anche per il fatto di avere giocato fino alla sua età. Se vedo campioni come lui oggi? No, non mi sembra" ha concluso Mancini.