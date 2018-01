Mancini strizza l'occhio al PSG: "Mi piacerebbe allenarlo"

18 gennaio 2018

Intervistato dal quotidiano francese 'L'Equipe', Roberto Mancini strizza l'occhio al PSG . "E' ovvio che qualsiasi tecnico vorrebbe guidare questa squadra, è una delle migliori al mondo e con gli arrivi di Neymar e Mbappé ha ora buone possibilità di vincere la Champions - ha spiegato l'attuale tecnico dello Zenit - Non conosco il futuro, ora c'è Emery che è un bravo allenatore. Non mi hanno mai contattato né ora, né in passato".

In ritiro a Dubai con lo Zenit per la sosta del campionato russo, Mancini non esclude un futuro in Francia. C'è anche lui, infatti, nella lunga lista dei tecnici candidati per sostituire Emery a fine stagione. Un nome, quello del Mancio, che gli sceicchi conoscono molto bene, visto che nel 2013 avevano anche valutato il suo profilo prima di scegliere di affidare la panchina a Laurent Blanc per il post-Ancelotti.



"Non conosco il futuro, al momento c'è un bravo allenatore con dei giocatori fantastici, ma non si può mai dire" le parole del Mancio che manda chiari messaggi ai parigini. La Nazionale rimane, però, sempre sullo sfondo...