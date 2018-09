Manchester Utd: Mourinho critica Rashford per l'atteggiamento

28/09/2018

Non c'è davvero pace per José Mourinho in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', il manager portoghese si sarebbe fatto un nuovo nemico, dopo Paul Pogba i cui dissapori sono sotto gli occhi di tutti. Lo Special One, infatti, avrebbe pesantemente criticato Marcus Rashford, sostituito nel match contro lo Young Boys per il suo atteggiamento: a fine partita l'attaccante inglese non avrebbe rispettato le indicazioni dello staff e non avrebbe svolto un corretto riscaldamento. Intanto lo spogliatoio è spaccato in due: Manchester sponda United è sempre più una polveriera.