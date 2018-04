Manchester Utd, Mou: "Ibra? Tornerà prima di fine anno"

20 ottobre 2017

Probabilmente la data del 2 dicembre quando a Londra è in programma la sfida con l'Arsenal auspica da Ibra è un po' troppo ottimistica, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: l'attaccante svedese, dopo la rottura del legamento crociato patita il 20 aprile in Europa League contro l'Anderlecht, tornerà in campo prima della fine del 2018, realisticamente per l'intenso periodo delle festività natalizia.



Ancora incerto, invece, il ritorno di Paul Pogba, ko per un problema muscolare di grave entità. "Paul non è qui, non so quando tornerà e non so quando potrà tornare in campo" ha tagliato corto Mourinho che si è rifiutato di parlare di calciomercato (l'ultimo rumors è l'accordo con Ozil). "Non voglio parlare di acquisti, non voglio parlare di mercato e non voglio parlare di gennaio. Siamo in ottobre, abbiamo novembre e dicembre da giocare, quindi perché dovrei parlare di mercato quando il mercato apre a gennaio?".