Manchester United, Tinder nuovo sponsor sulla manica?

2 agosto 2017

Il nome di un' app di incontri per cuori solitari potrebbe apparire sulle maglie del Manchester United . O meglio, sulla manica sinistra (visto che la destra è già occupata da logo della Premier). La popolare tech company sarebbe in trattativa per sponsorizzare la squadra di Mourinho per una cifra da record: 12 milioni di sterline l'anno (che equivale al 20% di quanto pagato dallo sponsor principale, Chevrolet, che sborsa 55,8 milioni per risaltare sulle magliette rosse)

Sono già nove le squadre inglesi ad aver trovato un accordo per questo nuovo tipo di sponsorizzazione, sulla manica, che farà il suo debutto in Premier proprio quest'anno. Ma il caso di Tinder sarebbe unico, sia per la tipologia dello sponsor sia per la cifra che potrebbe essere sborsata. Tinder, che vanta circa 50 milioni di utenti, è alla ricerca di nuovi spazi pubblicitari per arrivare ad un pubblico ancora maggiore. In ogni caso, per l'app di dating, non sarebbe il primo contatto con il mondo del calcio: già lo scorso anno, infatti, aveva siglato un accordo con il Napoli e Arek Milik che rimase iscritto per due settimane al termine delle quali scelse 4 tifosi da incontrare. La comparsa sulla manica dello United potrebbe aprire nuove frontiere e offrire ancora maggior visibilità all'applicazione che consente di fare nuovi incontri online.