Manchester United, Mourinho si porta il figlio in panchina: entra nello staff

2 aprile 2018

Tale padre tale figlio. Il famoso detto va sempre di moda. Anche a Manchester, sponda United. José Mario Mourinho (detto Zuca), figlio 18enne del ben più celebre allenatore portoghese, ora alla guida del Manchester United, è stato infatti inserito nello staff tecnico dei Red Devils. La sua prima "apparizione" è avvenuta in occasione dell’ultima partita giocata e vinta dallo United contro lo Swansea (partita vinta per 2-0).

"Zuca", che come detto ha da poco raggiunto la maggior età, affiancherà il padre come gli altri collaboratori del tecnico lusitano sulla panchina di Old Trafford. Con un passato da portiere nelle giovanili di Chelsea, Inter e Real Madrid, sembra dunque aver appeso i guantoni al chiodo per seguire in tutto e per tutto le orme di José, che ha cominciato la carriera da allenatore proprio dopo aver compiuto i 18 anni, diventando assistente del Rio Ave.