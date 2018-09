Manchester United, Mourinho: "I tifosi sono stati fantastici, abbiamo vinto grazie a loro"

03/09/2018

Mourinho ha spiegato quanto sono importanti a livello psicologico i tifosi per la squadra: "Se loro reagiscono male, i giocatori perdono fiducia, sentono la pressione e la partita successiva è più difficile. Perciò mi dispiace che non abbiamo segnato i due gol davanti a loro, perché sarebbe stato magico".



A parte il sostegno dimostrato all'Old Trafford mentre si consumava lo 0-3 contro gli Spurs, i fan si sono fatti notare per un messaggio di contestazione recapitato al vicepresidente esecutivo dei Red Devils, reo di non aver accontentato lo Special One con la campagna acquisti del calciomercato estivo. "Ed Woodward, uno specialista nel fallimento", si leggeva su uno striscione appeso a un aereo che passava sopra il Turf Moor prima del fischio d'inizio di Burnley-Manchester United. Ma Mourinho ha voluto spegnere le polemiche: "Durante la partita non guardo il cielo, quindi non ho visto aerei. Comunque Ed Woodward ha vinto 2-0".