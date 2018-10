Manchester United, l'ultima di Mourinho: conferenza stampa alle 8 del mattino

04/10/2018

Come se le prestazioni e i risultati deludenti, i diverbi con i giocatori e i dirigenti non bastassero a creare un clima di tensione in casa Manchester United , c'è chi ci mette del suo per rendere le cose ancora più difficili, soprattutto con i media inglesi. Parliamo dell'ultima trovata di José Mourinho che ha voluto sfidare i giornalisti critici nei suoi confronti per il gioco espresso dai Red Devils: l'allenatore portoghese ha fissato per venerdì alle 8 del mattino la conferenza stampa di presentazione per la sfida contro il Newcastle .

Sabato alle 18:30 lo Special One deve assolutamente vincere contro i Magpies in Premier League o quella dell'Old Trafford rischia seriamente di essere l'ultima partita sulla panchina dello United per lui. E forse per allontanare la tensione sta tentando di sfuggire alle domande dei giornalisti, che nelle ultime settimane si sono fatte sempre più taglienti. Specie quando vengono chiamati in causa Paul Pogba, con cui Mourinho ha limitato i rapporti al minimo, o Zinedine Zidane, indicato come suo possibile sostituto.



Al momento, però, la decisione ha richiamato soltanto l'ironia dei reporters inglesi. In particolare Paul Hirst del Times ha twittato facendo riferimento alla colazione: "Chissà se porterà con sé una scatola di cornflakes...", si è chiesto.