Manchester United, incendio all'Old Trafford

30 gennaio 2017

Attimi di spavento questa mattina a Manchester. All'Old Trafford è scattato l'allarme anticendio ed è inziato a fuoriuscire fumo dall'interno dello stadio dello United. Alle 7 i pompieri sono arrivati prontamente all'impianto e hanno domato le fiamme. Incendio provocato da un guasto al motore di un'ascensore nella parte Sud, quella dedicata a Sir Bobby Charlton. Mercoledì la partita tra la squadra di Mourinho e l'Hull City si giocherà all'Old Trafford, come da programma, senza problemi.