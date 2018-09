Manchester United, è ancora lite tra Pogba e Mourinho

25/09/2018

Se fosse un film sarebbe " Pogba - Mourinho , la lite continua". L'ultimo screzio in casa Manchester United risale al pareggio di sabato pomeriggio contro il Wolverhampton all'Old Trafford: al 53' sull'1-0 per i Red Devils il francese perde palla a centrocampo e nella stessa azione i Wolves segnano il gol del pareggio. Lo Special One è furioso e lancia un messaggio chiaro nel post partita: "Dobbiamo giocare ogni partita come se fosse la finale dei Mondiali, non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra e questa è una cosa che si impara dalle giovanili ". Poi la risposta piccata di Pogba a criticare la strategia di gioco: " Quando siamo in casa dobbiamo attaccare, attaccare e attaccare ancora . È l'Old Trafford, siamo qui per attaccare".

Secondo The Sun, i due avrebbero avuto un vero e proprio scontro verbale anche all'interno dello spogliatoio al fischio finale della partita. Sembra, quindi, essersi rotto quella sorta di patto di non belligeranza, riportato da diversi media inglesi, stretto tra i due qualche settimana fa e che sembrava aver portato alla pace dopo la doppietta di Pogba in Champions League contro lo Young Boys, con tanto di fascia di capitano al braccio del numero 6. Invece, dopo soli 3 giorni la situazione è tornata al punto di partenza, come alla prima giornata di Premier League dopo la sofferta vittoria sul Leicester: l'ex juventino disse che non poteva parlare perché se lo avesse fatto avrebbe finito con l'essere multato dalla società, ma stavolta non ha avuto remore.



Gli 8 punti in meno rispetto al Liverpool capolista dopo sole 6 giornate fanno male, specie se vengono persi in casa. Cosa che Pogba ha fatto notare ai giornalisti, mandando l'ennesima frecciata a Mou con cui dal suo arrivo ha sempre avuto screzi a causa delle divergenze tattiche: "Abbiamo avuto 3 partite in casa e abbiamo fatto soltanto 4 punti. Non è abbastanza. Perché succede? Non lo so, io sono un giocatore, non dipende da me".



Per risolvere la crisi la soluzione percorribile sembra scontata: uno dei due deve andare via a fine stagione. E dato che Pogba è considerato uno dei pilastri dei Red Devils nonostante le sirene del Barcellona, probabilmente toccherà allo Special One, specie se non arriveranno i risultati e l'Old Trafford continuerà a rumoreggiare come nella scorsa stagione.