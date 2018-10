Manchester United, dall'Inghilterra: "Mourinho esonerato anche in caso di vittoria"

06/10/2018

Per José Mourinho la partita di oggi contro il Newcastle potrebbe essere poco più che una formalità, non tanto per quello che succederà in campo ma per quello che succederà a livello societario. Secondo il Mirror, il tecnico portoghese sarà esonerato dal Manchester United anche in caso di vittoria: una decisione drastica ma che sarebbe maturata visto il deteriorarsi dei rapporti tra Mou e l'ambiente. I Red Devils smentiscono: "Assurdità".