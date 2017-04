Manchester United, confermato: stagione finita per Ibrahimovic

21 aprile 2017

In scadenza di contratto, il suo agente Mino Raiola aveva rimandato al termine della stagione il rinnovo, forte dell'ennesima prolifica annata del suo assistito.



Lo svedese era stato costretto ad uscire a seguito di una brutta torsione del ginocchio, atterrando male sul terreno di gioco dopo un contrasto aereo. Soccorso con la barella, Ibra si era poi alzato sulle sue gambe ed era uscito dal campo sostenuto da alcuni membri dello staff medico dello United.



ESPN: "TORNA NON PRIMA DI GENNAIO 2018"

Dal momento che il Manchester United non ha diffuso nessun comunicato ufficiale, non c'è un referto medico sul quale basarsi per ipotizzare un possibile ritorno in campo. Come riporta Espn, il problema di Ibrahimovic potrebbe tenerlo fermo fino a gennaio 2018.