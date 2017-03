Manchester City, Guardiola: "Hart? Abbiamo già Caballero e Bravo"

1 marzo 2017

"Non abbiamo parlato di obiettivi. Saranno felici se vinciamo. So che dobbiamo vincere, ma come ho gestito questa situazione in passato, lo farò nel presente", ha detto Guardiola.



Poi il tecnico ha risposto a una domanda su Joe Hart, attualmente in prestito al Torino, di fatto chiudendo ad un possibile ritorno al City del portiere della nazionale inglese: "Sono già felice con Willy Caballero e Claudio Bravo. Ne parleremo alla fine della stagione". Guardiola ha ribadito la sua fiducia negli attuali portieri in rosa, Bravo e Caballero. "Confido molto in entrambi e decideremo non solo per i portieri, ma per i centrocampisti, le ali, gli attaccanti, i terzini. Ne parleremo alla fine della stagione".