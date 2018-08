Man Utd, Mourinho show: arriva in conferenza mezzora prima e parla solo per 4'

24/08/2018

La scarsa voglia di parlare gliela si legge in volto, un mix di delusione e insofferenza. Sono settimane difficili per Mourinho, le più dure da quando siede sulla panchina dei Red Devils. Il mercato sottotono ha guastato i rapporti con Woodward, l'interfaccia con la proprietà americana, i rapporti con Paul Pogba che vuole andare al Barcellona sono sempre più tesi. Settimana scorsa, poi, è arrivata anche la prima sconfitta in Premier contro il Brighton e, con il Tottenham alle porte, l'ombra di Zinedine Zidane aleggia sempre più su Old Trafford.



Non siamo ai livelli del maggio 2017, quando dopo la vittoria contro il Crystal Palace 2-0 lo Special One se ne andò dopo soli 11 secondi, ma quella di oggi la dice lunga sul clima che si respira in casa United. E l'indiscrezione lanciata dal Mirror, secondo cui l'allenatore portoghese avrebbe confessato ad alcuni amici che in qualsiasi altro club avrebbe già mollato la panchina (e lo avrebbe fatto anche ormai da tempo), trova una certa conferma solo nel guardare il viso di un uomo che non sembra più felice in quel di Manchester.