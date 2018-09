Lukasz Bejger, l'acquisto "fantasma" del Manchester United

04/09/2018

È nato l'11 gennaio 2002, ha già svolto lo scorso anno un provino per i Red Devils e ha indossato la fascia di capitano della nazionale polacca di categoria contro la Moldavia. Un giovanissimo talento voluto dal capo dell'Academy Nicky Butt e paragonato in patria a Sergio Ramos per la capacità di giocare anche da terzino e che sarà a disposizione di Neil Ryan nella squadra Under 18.



Ma il fatto curioso è che José Mourinho lo abbia inserito nella lista dei 55 giocatori nati dopo il 1° gennaio 1997 (insieme a Marcus Rashford e Diogo Dalot) eleggibili per disputare le partite di Premier League. Se Bejger dovesse quindi esordire in prima squadra, sarebbe il primo caso in cui un calciatore non annunciato con un comunicato ufficiale entra in campo in uno dei maggiori campionati al mondo. Passerebbe da "acquisto fantasma" a recordman: non male per un 16enne...