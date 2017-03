Lugano, Tramezzani porta i giocatori in fabbrica

14 marzo 2017

Stufo delle prestazioni deludenti del suo Lugano Paolo Tramezzani è passato dai rimproveri...ai fatti. E così ha organizzato una visita agli operai di una fabbrica, 'per fargli vedere come lavora e si suda i soldi la gente comune'. Tramezzani dopo la sconfitta dei suoi per 5-2 contro il Thun nell'ultimo turno di campionato ha organizzato la spedizione portando i suoi calciatori, di prima mattina, a visitare un'impresa di vernici e pittura di Davesco.

Deluso e arrabbiato per l'atteggiamento dei giocatori il tecnico ha deciso che alla squadra serviva un bagno di umiltà. Così ha portato i suoi calciatori, di prima mattina, a visitare la fabbrica. Già alle 6, ancor prima che arrivassero operari e impiegati, il pullman del Lugano ha parcheggiato davanti alla sede dove i giocatori sono scesi per conoscere i lavoratori. Poi tutti a Cornaredo per una seduta di allenamento: defaticante per chi ha giocato, lavoro aerobico per il resto del gruppo. Tutto deciso da Tramezzani in piena autonomia. Il presidente del club bianconero Angelo Renzetti ha raccontato. "Non voglio immischiarmi, Tramezzani con la squadra può fare ciò che vuole".