Lo Sturm Graz presenta le nuove divise

29 giugno 2017

La divisa Home presenta un design fedele alla tradizione e gioca sui colori sociali del club: il bianco e il nero. Il look total white della divisa è interrotto sul pannello frontale da due fasce centrali di colore nero che conferiscono alla maglia un aspetto originale e di grande impatto visivo.



Impreziosiscono la divisa i dettagli: il colletto nero con dettaglio smacchinato presenta, sulla parte anteriore, una raffinata chiusura a due bottoni, mentre sulla parte posteriore è riportata a contrasto, in bianco, la scritta ‘1909’, anno di fondazione del club. Lo scudetto del club è applicato sul petto, in corrispondenza della fascia nera, accentuando il gioco di contrasti cromatici.



La maglia Away si caratterizza per un design essenziale e raffinato e un look total black. Impreziosiscono la casacca i dettagli: come nella divisa home il colletto nero presenta, sulla parte anteriore una raffinata chiusura a due bottoni, in cui spicca il gioco di contrasti nero/bianco, mentre sul retro è applicato in heat transfer l’anno 1909. Il logo del club sul petto, risalta dal fondo nero della maglia, catalizzando lo sguardo dell’osservatore.



La terza divisa è di colore blu royal e si distingue per un particolare design conferito dalla stampa con effetto mélange sulla maglia che crea un gioco di fusione di colori. Il colletto a tinta unita si caratterizza per un vivace blu e, come nelle altre due divise, un’elegante chiusura a due bottoni. La Losanga, il logo Lotto, applicata in heat transfer sul petto, sulle maniche e sui bordi dei pantaloncini, si caratterizza per un particolare colore “silver” che conferisce luminosità all’outfit. Completano la divisa short e calzettoni di colore blu royal con dettagli bianchi e neri a contrasto.



Le nuove divise saranno disponibili dal 27 giugno presso il Fanshop della squadra in Girardigasse a Graz, presso tutti gli Sturm Shop dei partner e on line su shop.sksturm.at