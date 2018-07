Liverpool-Roma: Sean Cox è uscito dal coma

15/07/2018

Da Dublino arrivano buone notizie per quanto riguarda la situazione di Sean Cox , il tifoso del Liverpool aggredito da alcuni ultrà della Roma lo scorso 24 aprile, prima dell'andata della semifinale di Champions . Il 53enne irlandese, padre di tre figli, è uscito dal coma ed è cosciente. Dopo quasi tre mesi di speranza, questa è la notizia più bella anche se Sean ora è atteso da un lungo processo di recupero che inizierà subito con le cure riabilitative.

Dopo l'aggressione, Cox era in stato di coma indotto per aver perso molto sangue a seguito di un'emorragia cerebrale. L'irlandese, che aveva raggiunto Liverpool apposta per la semifinale di Champions, era stato immediatamente ricoverato nell'ospedale della città inglese prima del trasferimento al Beaumont Hospital di Dublino, dove nelle ultime ore ha fortunatamente ripreso conoscenza.