Liverpool, cuore Mané: il senegalese aiuta a pulire i bagni della moschea

04/09/2018

Dal gol al King Power Stadium ai bagni di una moschea di Liverpool . Sadio Mané , attaccante dei Reds, trova sempre il modo di far parlare di sé, in campo e fuori. Credente e assiduo frequentatore della moschea Al-Rahma di Liverpool, l'attaccante è stato protagonista di un gesto che il web ha esaltato per la sua umiltà. Ripreso casualmente da un fan il senegalese, riempiendo dei secchi d'acqua, ha aiutato a pulire il pavimento dei bagni della moschea della città.

Un video che, come sempre sui social, è diventato virale con visualizzazioni che crescono di minuto in minuto. Un gesto esaltato dai followers che, da lontano, hanno riconosciuto il numero 10 del Liverpool più volte citato dal tifoso autore del video. Mané non è nuovo a questo tipo di gesti. Cresciuto nel villaggio di Bambali nel sud del Senegal, l'attaccante in passato ha donato 200mila sterline al proprio villaggio per aiutare a costruire una scuola.



Sabato scorso, nel match vinto 2-1 contro il Leicester Mané è andato a segno al 10', primo dei due gol che hanno permesso al Liverpool di avere la meglio contro le Foxes nonostante la papera dell'ex portiere giallorosso Alisson.