Livaja spinge l'arbitro: cinque giornate di squalifica

25 aprile 2017

Che Marko Livaja avesse un caratterino non proprio facile se n'erano già accorti all'Inter, ma soprattutto all'Atalanta (rissa con Colantuono). Il croato classe 1993 è tornato a far parlare di sé non propriamente per meriti sportivi. Attualmente milita nel Las Palmas, assieme a Boateng. Domenica è stato espulso all'88' per una bruttissima entrata: rosso diretto. Dopo l'espulsione Livaja ha affrontato l'arbitro spingendolo lievemente al petto per un paio di volte. Risultato: squalifica di cinque giornate e stagione finita.