Ligue1: tris del Psg, l’Angers dura un tempo

25/08/2018

Buffon si siede in panchina, in campo scende Areola. Il Psg rischia la figuraccia in una partita largamente dominata, ma riesce a rimettersi in piedi grazie ai tutti gli attaccanti scesi in campo dal primo minuto: Cavani, Mbappè e Neymar. Dopo aver superato Caen e Guingamp la squadra di Tuchel trova anche il terzo acuto e resta a punteggio pieno. Non riesce a regalarsi il primo sorriso stagionale l’Angers, ma delle prime tre partite di campionato quella del Parco dei Principi rappresentava sicuramente l’esame più difficile e proibitivo. Dopo la sconfitta rocambolesca contro un Nimes in dieci, e dopo aver solo sfiorato il primo punto in campionato sul campo del Rennes, la formazione di Moulin riesce a mettere paura al Psg solo fino alla fine del primo tempo.



Passano 12’ e Cavani approfitta di un buco difensivo degli ospiti su un pallone rubato a centrocampo: l’appoggio in rete è facilissimo, ma dopo il vantaggio il Matador potrebbe calare il raddoppio dopo pochissimi minuti e solo il palo gli dice di no sul colpo di testa. L’Angers non ci sta e ci prova con N’Doye, poi una leggerezza di Kehrer in area regala agli ospiti la possibilità di trovare il pari dal dischetto: Mangani si incarica della battuta e non sbaglia firmando l’1-1 al 22’. La partita si apre e il Psg non riesce a incidere negli ultimi metri, le occasioni arrivano con Butelle che non viene però quasi mai chiamato a interventi straordinari.



Solo Mbappè sembra particolarmente ispirato costringendo il numero uno ospite a deviare una conclusione indirizzata all’angolino, dallo stesso ex Monaco arriva il lampo che spacca la partita a inizio ripresa: Di Maria rifinisce, Mbappè conclude dal limite e Butelle non può nulla per il 2-1 al 51’. Il secondo tentativo dell’Angers di pareggiare i conti questa volta non termina allo stesso modo: gli ospiti sognano il pari, ma Neymar li riporta con i piedi per terra mettendo il punto esclamativo su un’azione corale con un mancino dal cuore dell’area di rigore per il tris al 66’. La rete chiude di fatto i giochi: le folate ospiti sono pochissime, i padroni di casa ci provano con Di Maria e Mbappè senza trovare fortuna. La partita scivola fino al triplice fischio finale che sancisce il terzo successo in altrettante giornate di Ligue1 per il Psg.